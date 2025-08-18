Acer Predator Helios Neo 16 AI, Üstün Performans Sunuyor

Oyun ve içerik üretimi alanında yüksek performans isteyen kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Acer Predator Helios Neo 16 AI, Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemcisi ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti dizüstü bilgisayar GPU’su ile donatıldı. Bu model, yapay zeka destekli hızlandırma teknolojileri, olağanüstü grafik işleme kapasitesi ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile taşınabilirlikte masaüstü seviyesinde güç sağlıyor. Ayrıca, 64 GB’ye kadar DDR5 SDRAM ve 2 TB’ye kadar PCIe Gen 4 SSD depolama desteği ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

ÜSTÜN DONANIM VE SÜRÜKLEYİCİ GÖRSEL DENEYİM

Predator Helios Neo 16 AI, 24 çekirdekli (8P + 16E) Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemcisi ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti (140W MGP) GPU’su ile oyun, yayım ve yaratıcı projelerde yüksek performans sergiliyor. 5,4 GHz P-Core Max Turbo Frekansı ve yapay zeka destekli Intel® Application Optimization™ sayesinde en zor görevlerde bile kesintisiz hız sağlarken, DLSS 4, tam ışın izleme ve Reflex 2 teknolojileri ile desteklenen NVIDIA Blackwell mimarili GPU, kullanıcıya ultra akıcı ve gerçekçi görseller sunuyor. 16 inçlik WQXGA (2560×1600) ekranı, 240 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı sayesinde her kareyi olağanüstü netlikte gösteriyor. NVIDIA® G-SYNC® teknolojisi ile ekran yırtılmalarını ortadan kaldırarak akıcı ve yüksek kontrastlı bir görsel deneyim sağlıyor.

GELİŞMİŞ SOĞUTMA VE AKILLI ÖZELLEŞTİRME

Acer Predator Helios Neo 16 AI, 5. Nesil AeroBlade™ 3D fanlar, sıvı metal termal macun ve optimize edilmiş hava akışı tasarımı ile yoğun kullanımlarda bile serin kalıyor. Uzun oyun seansları ve ağır iş yüklerinde istikrarlı performans sunuyor. Kullanıcılar, PredatorSense™ yazılımı ile performans modlarını ve RGB aydınlatma efektlerini kişiselleştirebiliyor. Acer PurifiedView™ 2.0 otomatik çerçeveleme ve portre iyileştirme özellikleri de yayın kalitesini artırıyor. Yapay zeka destekli Acer PurifiedVoice™ 2.0 teknolojisi ile net ve kesintisiz iletişim sağlanıyor. Dört bölgeli RGB klavye aydınlatması ve kişiselleştirilebilir kapak tasarımı ise hem estetik hem de işlevsellik sunuyor.

FİYAT VE BULUNABİLİRLİK

Acer Predator Helios Neo 16 AI, 114.026 TL’den başlayan fiyatlarla Vatan Bilgisayar’da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.