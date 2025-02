Acer Predator Helios Neo Serisini Genişletti

ACER’IN YENİ OYUN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARI

Acer, Predator Helios Neo serisini yeni oyun dizüstü bilgisayarları olan Predator Helios Neo 16 AI ve Predator Helios Neo 18 AI ile genişlettiğini duyurdu. Bu cihazlar, son teknolojilerle donatıldı ve Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemcisine kadar güç alıyorlar. Aynı zamanda NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile destekleniyor. Ultra güçlü ve erişilebilir bu cihazlar, oyunculara yapay zeka yetenekleri sunarak yeni bir oyun deneyimi oluşturmak için tasarlandı. NVIDIA Blackwell ile desteklenen GeForce RTX™ 50 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’ları, yüksek performanslı yetenekleri ile kullanıcıların oyun deneyimlerini geliştirdi. Bu güçlü yapay zeka, üst düzey grafik doğruluğu ve yeni deneyimler sağlıyor. Kullanıcılar, NVIDIA DLSS 4 ile performanslarını artırarak benzersiz hızlarda görseller oluşturabiliyor ve NVIDIA Studio ile yaratıcılıklarını geliştiriyor. Ayrıca, teknoloji tutkunları ve geliştiriciler, NIM’e hazır sistemlerde yapay zeka asistanları, aracıları ve iş akışları oluşturma olanağına sahip oluyor.

ETKİLEYİCİ EKRAN SEÇENEKLERİ VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ

Predator Helios Neo AI serisi, güçlü donanımının yanı sıra etkileyici ekran seçenekleri sunuyor. 16 inçlik model, OLED panel seçeneği ile kullanıcılara görsel kalite sunarken, 18 inçlik model Mini LED ekran ile öne çıkıyor. Her iki model, zorlu koşullarda kesintisiz performans ve gelişmiş soğutma sağlayan 5’inci Nesil AeroBlade™ 3D fanlarla donatıldı. Windows 11 yüklü olan Predator oyun dizüstü bilgisayarları, üç ay boyunca PC Game Pass ile birlikte geliyor. PC oyuncuları için tasarlanan bu hizmet, Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold ve EA Play gibi popüler oyunları erişime sunuyor. Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73), hareket halindeki oyuncular ve profesyoneller için mükemmel bir seçenekken, Helios Neo 18 AI (PHN18-72) masaüstü alternatifi olarak beklentileri karşılıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YENİ TEKNOLOJİLER

Predator Helios Neo dizüstü bilgisayarları, Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemciye kadar güçlü bir performans sunuyor. Kullanıcılar, Intel Uygulama Optimizasyonu uygulaması ile daha az gecikme ve otomatik iyileştirmelerle hassas oyun deneyimi yaşıyor. Aynı zamanda, NVIDIA DLSS 4 içeren NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile FPS artırma, gecikme azaltma ve görüntü kalitesini iyileştirme imkanı sağlıyor. Her iki model, 64 GB’a kadar bellek ve 2 TB depolama alanını destekliyor ve hızlı oyun seansları için Intel Killer Ethernet E3100G ve Wi-Fi 6E ile donatıldı. Helios Neo 16 AI, 240 Hz yenileme hızına ve 1 ms tepki süresine sahip OLED WQXGA, Helios Neo 18 AI ise 250 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip Mini LED WQXGA panele sahip. Her iki model de NVIDIA G-SYNC teknolojisini ve MUX Switch’i destekliyor.

İLETİŞİM VE FİYAT BİLGİLERİ

Acer’ın 5’inci Nesil AeroBlade teknolojisi, sıvı metal termal macun ve vektör ısı borusu sayesinde oyun seanslarının serinliğini koruyor. Cihazlarda ayrıca en güncel PredatorSense 5.0 uygulaması, AI Experience Zone ve AI gürültü azaltma teknolojisi gibi yapay zeka destekli iletişim özellikleri bulunuyor. Ayrıca, Acer PurifiedView™ 2.0 ile donatılmış yapay zeka destekli web kamerası net video ve görüntü sunuyor.

Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73), EMEA bölgesinde Mayıs ayı itibariyle 1.699 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) ise Haziran ayı itibariyle 1.799 eurodan başlayan fiyatlarla raflarda yer alacak. Kesin özellikler ve fiyatlar bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Daha fazla bilgi için www.acer.com adresinden yerel Acer ofisi ile iletişime geçmek mümkün.