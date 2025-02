Acer, Yeni Predator Helios Neo AI Serisini Tanıttı

ACER’DAN YENİ OYUN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

Acer, Predator Helios Neo serisini yeni Predator Helios Neo 16 AI ve Predator Helios Neo 18 AI oyun dizüstü bilgisayarlarıyla genişlettiğini açıkladı. Bu yenilikçi cihazlar, Intel® Core™ Ultra 9 275HX’e kadar işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti’ya kadar Dizüstü Bilgisayar GPU’suyla donatıldı. Ultra güçlü ve erişilmesi kolay bu cihazlar, oyuncular için yapay zeka yetenekleri sunmak üzere tasarlandı. NVIDIA GeForce RTX™ 50 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’ları, kullanıcılarına etkileyici yetenekler sunuyor. RTX 50 Serisi, yeni deneyimler ve yüksek grafik doğruluğu sağlıyor. Kullanıcılar, NVIDIA DLSS 4 ile performansı artırarak eşsiz hızlarda görseller oluşturuyor ve NVIDIA Studio ile yaratıcılıklarını geliştiriyor.

EKRAN SEÇENEKLERİ VE PERFORMANS

Predator Helios Neo AI cihazları, etkileyici ekran seçenekleriyle dikkat çekiyor. 16 inçlik model, OLED panel sunarken; 18 inçlik model ise Mini LED ekranla öne çıkıyor. Her iki bilgisayar, zorlu görevler için 5’inci Nesil AeroBlade™ 3D fanlarla donatıldı ve Windows 11 ile birlikte üç aylık PC Game Pass içeriyor. PC Game Pass, kullanıcıların Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold ve EA Play gibi oyunlara çıkış gününde erişim sağlamasına olanak tanıyor. Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73), hareket halindeki oyuncular için uygunken, Helios Neo 18 AI (PHN18-72) masaüstü alternatifi olarak öne çıkıyor.

YENİ TEKNOLOJİLER VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Son teknoloji donanımıyla Predator Helios Neo dizüstü bilgisayarları, Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemciye kadar performans sunuyor. Kullanıcılar, Intel Uygulama Optimizasyonu ile oyunlarda düşük gecikme ve otomatik iyileştirmelerle hassas sistem performansı yaşıyor. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti GPU, en son NVIDIA DLSS 4 ile birlikte geliyor ve ışın izleme özelliğiyle dizüstü bilgisayarların performansını artırıyor. Her iki model 64 GB’a kadar bellek ve 2 TB depolama alanı sunuyor. Ayrıca, Intel Killer Ethernet E3100G ve Wi-Fi 6E ile hızlı internet bağlantısı sağlıyor.

EKRAN PERFORMANSI VE SOĞUTMA SISTEMİ

Predator Helios Neo 16 AI, 240 Hz yenileme hızına ve 1 ms tepki süresine sahip OLED WQXGA (2560×1600) ekrana sahip. Helios Neo 18 AI ise 250 Hz’ye kadar yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip Mini LED WQXGA (2560×1600) panel ile geliyor. Her iki model, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus ve MUX Switch’i destekliyor. Acer’ın 5’inci Nesil AeroBlade teknolojisi, sıvı metal termal macun ve vektör ısı borularıyla oyun seanslarını soğutmayı sağlıyor. Cihazlarda ayrıca AI destekli iletişim özellikleri ve net video çıkışları sunan yapay zeka destekli web kamerası yer alıyor.

FİYAT VE BULUNABİLİRLİK

Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73), EMEA bölgesinde Mayıs ayı itibariyle 1.699 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) ise Haziran ayında 1.799 eurodan satışa çıkacak. Belirtilen özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için www.acer.com adresinden Acer ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.