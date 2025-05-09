Açıklama: ABD, Krize Müdahale Etmeyecek

ABD’NİN MÜDAHALE ETMİYOR OLMASI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin yankıları üzerine, ABD’nin bu duruma müdahil olmayacağını açıkça belirtti. Vance, Fox News kanalında katıldığı programda, iki ülke arasındaki gerginliğin ABD’yi ilgilendirmediğini dile getirerek, Washington’un tarafsız kalacağına vurgu yaptı. Ayrıca, ABD’nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını ve gerilimin daha geniş bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesi için umutlarını koruduklarını ifade etti.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefin vurulduğunu bildirirken, İslamabad yönetimi bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 31 kişinin öldüğünü duyurdu. Pakistan ordusu ayrıca, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti, fakat Yeni Delhi yönetimi bu iddiayı kabul etmedi. Bunun yanı sıra, Pakistan ordusu 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 “Harop” SİHA’sını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

REGİYONEL GÜVENLİKTEKİ ETKİLER

ABD’nin bu gerilime müdahil olmama kararı, Güney Asya’daki güç dengelerini değiştirebiliyor ve bölgesel güvenlik politikalarını yeniden şekillendirebiliyor. Bu tür gelişmeler, hem Hindistan hem de Pakistan’ın askeri ve stratejik hamlelerini etkileyebilir, ayrıca bölgedeki diğer ülkelerin de güvenlik politikalarını gözden geçirmelerine yol açabilir.