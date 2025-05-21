Açıklama Olmazsa Hukuki Risk Var

AÇIKLAMA YAPILMAZSA HUKUKİ RİSKLER DOĞABİLİR

Son dönemlerde kira ödemelerinde sıklıkla tercih edilen IBAN üzerinden banka transferi yöntemi, sahipler ile kiracılar arasındaki ilişkilerde çeşitli hukuki riskler doğuruyor. Özellikle açıklama kısmı atlanan ödemeler, ileride taraflar arasında sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor. Gayrimenkul hukuku uzmanları, açıklama belirtilmeden gerçekleştirilen transferlerin mahkemelerde kira ödemesi olarak değerlendirilmeyebileceği konusunda uyarıyor.

Önceki davalarda, açıklama yapılmadan gönderilen ödemeler genellikle “başka bir borcun ödemesi” ya da “emanet para” olarak değerlendirilmiş. Bu durum, kiracının kira borcunu ödemediği yönünde yorumlanarak kiracının haksız duruma düşmesine yol açmış.

AÇIKLAMA NASIL YAZILMALI?

Uzmanlar, banka transferi sırasında açıklama bölümüne kesinlikle “Mayıs 2025 kira bedeli” gibi ay ve yılı belirten bir ifade yazılmasını tavsiye ediyor. Bu şekilde, kiracı olası anlaşmazlıklar halinde ödemesini hukuken kanıtlayabiliyor.