Açıklanan Yasağa Ergenler Şok Oldu

YENİ UYGULAMA İLE 21 YAŞ ALTINA GİRİŞ YASAĞI

Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren büyük bir alışveriş merkezi zinciri, dikkat çeken bir karar aldı. Optimum Alışveriş Merkezi’nin hayata geçirdiği yeni uygulama ile 21 yaşından küçük bireylerin alışveriş merkezine yalnız başlarına girişleri yasaklandı. Bu uygulama, sosyal medyada kısa sürede büyük bir tartışma başlattı. Kamuoyunda hem destekleyenler hem de karşı çıkanlar, bu kararı yorumlamaya başladı. Daha önce yalnızca 18 yaş altı bireyleri kapsayan refakatsiz giriş yasağı, yapılan değişiklikle birlikte 21 yaş altındaki gençleri de kapsayıcı hale getirildi. AVM yönetimi, bu kararın arkasında son dönemde artan güvenlik endişelerinin olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamada, uygulamanın geçici bir önlem değil, kalıcı bir güvenlik politikası olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında iki farklı görüş ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, gençlerin alışveriş merkezinde yaratabileceği güvenlik risklerine karşı alınan bu önlemi olumlu bulurken, pek çok kişi, bu uygulamanın genç bireyleri toplumsal hayattan dışlayıcı ve ayrımcı bir tutum içerdiği görüşünde birleşti. Peki, bu yasak yasal mı? Uzmanlara göre, özel mülkiyete ait alışveriş merkezlerinin belirli kurallar koyma hakkı bulunuyor. Ancak, bu kuralların temel hak ve özgürlüklerle çelişmemesi gerektiği hatırlatılıyor. Özellikle yaşa dayalı sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması ve net bir hukuki gerekçeye dayanması gerektiği ifade ediliyor.

HUKUKİ VE SOSYAL ETKİLERİ

Uygulamanın toplumun çeşitli kesimlerini nasıl etkileyeceği ve hukuki açıdan değerlendirilmesi, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. AVM yönetimlerinin güvenlik politikaları ile bireysel özgürlükler arasındaki dengede bu tür kararların, dikkatle ele alınması gerektiği anlaşılıyor.