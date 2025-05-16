Acil Serviste Ücret Alınamaz, Dikkat!

Olayın Gelişimi

Bayraklı ilçesinde ikamet eden 56 yaşındaki Remzi Çopur, 8 Temmuz 2023 tarihinde göğsünde ani ve şiddetli ağrı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar, hastanın yüksek ihtimalle kalp krizi geçirdiğini tespit etti ve derhal anjiyo yapılması gerektiğini ifade etti. Ancak, hastanede gerekli ameliyatı yapabilecek bir doktorun olmayışı nedeniyle, Çopur’un acil olarak aynı kuruluşun Buca ilçesindeki hastanesine ambulansla sevk edilmesine karar verildi.

Hastane Yönetimine Bildirim

Ameliyat sonrasında belgeleri gözden geçiren Çopur, acilden ambulansla değil, özel olarak başvurduğu şeklinde işlem yapıldığını fark etti. Bu durumu hastane yönetimine bildiren Çopur, hastaneden çıkış yapabilmek için 29 bin 903 lira ödeme yapmak zorunda kaldı. Çünkü hastane, tedavi ücreti ödenmeden ve belgeler imzalanmadan çıkış yapılamayacağını iletti.

Tedavi Sürecinde Ayaklanan Sorunlar

Emekli olan Remzi Çopur, süreçle ilgili olarak şunları söyledi: “Ameliyat öncesi, acil serviste sedye üzerinde yatarken, görevli benden ücret talep etti. Ben de canımın derdindeydim, ‘ölüyorum burada, beni bir an önce kurtarın, ne ücreti?’ diye cevap verdim.” Davayı kazanmış olmanın verdiği mutlulukla, Çopur, “Tedavi olacak vatandaşların haklarına sahip çıkmasını” önerdi.

Avukatın Açıklamaları

Çopur’un avukatı Ege Görkem Ertürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde ‘ücret alınmayacak tedaviler’ başlığı altında acil müdahalelerin yer aldığını dile getirdi. Müvekkilinin durumunun acil kapsamına girdiğini belirten Ertürk, mahkemenin kararının önemli bir emsal oluşturduğunu vurguladı. “Mahkeme, müvekkile uygulanan tedavinin acil hal kapsamında olduğuna karar verdi. Ne yazık ki özel hastanelerde bu tür uygulamalar sıkça yaşanıyor, bu yüzden tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Uygulama Tebliği gereğince, acilde yapılan tüm ilaçlar ve tedavilerin ücretsiz olması gerekirken, müvekkilimin fazla ücret ödemesine neden olundu, fakat sonunda davamızı kazandık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.