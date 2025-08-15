Açlık Gazze’yi İnsani Çöküşe Sürüklemekte

Cumhurbaşkanının Gazze Üzerine Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’da İsrail’in Gazze saldırılarına dair bir makale kaleme aldı. Saldırılara yönelik sert bir tepki veren Erdoğan, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.” açıklamasını yaptı. Erdoğan, “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir.” diyerek Gazze’deki durumun ciddiyetini vurguladı.

İnsani Çöküş Uyarısı

Cumhurbaşkanı, “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” ifadesini de sözlerine ekledi. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında 61 bini aşkın Filistinli’nin hayatını kaybettiğini hatırlatırken, “Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan’ın ifadeleri, bölgedeki insani kriz hakkında derin bir endişe taşırken, uluslararası kamuoyuna yapılan bir çağrı niteliği taşıyor.