“Açlık Sınırı 20 Bin TL’yi Aştı”

GIDA ENFLASYONU ARTIYOR

Gıda enflasyonundaki artış, aylık olarak yüzde 3,03 ve 12 aylık olarak ise yüzde 49,31 seviyesine ulaştı. Bu durum, toplumun gıda ihtiyaçlarını doğrudan etkileyen bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Açlık ve yoksulluk sınırları arasındaki fark da giderek açılıyor. Türk-İş, ekim ayı verilerine dayanarak açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

AÇLIK SINIRI VE ASGARİ ÜCRET FARKI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması, açlık sınırını 19 bin 830 TL’den 20 bin 431 TL’ye çıkardı. Halen geçerli olan asgari ücret ise 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bu da açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki farkın 3 bin 429 TL’ye ulaşmasına neden oldu. Yoksulluk sınırı ise 66 binin üzerindedir.

YOKSULLUK SINIRINDAKİ ARTIŞ

Gıda harcamasını, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarla birlikte değerlendirdiğimizde, yoksulluk sınırı 64 bin 595 TL’den 66 bin 553 TL’ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de bir artışla 25 bin 706 TL’den 26 bin 527 TL’ye çıktı. Gıda enflasyonu, devam eden ekonomik dalgalanmalarla birlikte yüzde 3’ü aşarak toplum üzerindeki etkisini artırıyor.