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Spor

“Acun Ilıcalı: Beşiktaş’a Olan Yarın Başka”

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ACUN ILICALI’DAN HAKEM ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası hakem Arda Kardeşler’e yönelik gelen eleştirileri göz önünde bulundurarak, “Ben hakemlerle ilgili konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Bugün Beşiktaş’a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Yarın Trabzonspor’a olur, sonra Göztepe’ye olur, herkesin başına gelir bu durum değişiklik olmazsa” dedi.

KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ

Acun Ilıcalı, açıklamalarında geçen sezonki Trabzon-Fenerbahçe maçında yaşanan karmaşa için, “Kan davasına dönüştürmenin anlamı yok” şeklinde konuştu. Ayrıca, Trabzon-Fenerbahçe maçında 25 yaşındaki Oğuzhan Çakır’ın atanması ile ilgili de, “Benim Türk hakemlerine olan inancımı kaybedeli çok uzun süre oldu. Son hafta oynanan maçı bir yabancıya izletin, ‘Bu ülkede futbol oynanıyor mu? Bu hangi spor?’ der” ifadesini kullandı.

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