Acun Ilıcalı’dan Rashford Transferine Açıklama

ACUN ILICALI’DAN RASHFORD AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United’da kadro dışı kalan oyuncu Marcus Rashford’la ilgili olarak ilgilenmediklerini belirtti. Sky Sports’a yaptığı açıklamada, transfere yönelik çıkan haberlerle ilgili düşüncelerini paylaştı. Ilıcalı, “Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho’yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Mourinho, ‘Bu oyuncuyu istiyorum’ gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. ‘Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım’ dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj.” dedi.

RASHFORD İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Ilıcalı, Rashford hakkında yaptığı değerlendirmelerde, “Rashford haberleri çıktı, öncelikle o muazzam bir oyuncu. Takımda iki tane benzer oyuncu olması planlamaya uymuyor.” bilgisini verdi. Sözlerine devam eden Ilıcalı, “Oyuncu bizim önümüze geldik ancak ‘hayır’ demek zorunda kaldık. Bu konuda herhangi bir hamlemiz olmayacak. Kesin olarak söylüyorum bir ilgimiz yok.” ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos ve Talisca gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etmeyi başardı. İlgili transferlerin ardından, Acun Ilıcalı’nın Rashford ile ilgili yaptığı açıklama, Fenerbahçe’nin transfer politikası ve Mourinho ile olan ilişkileri açısından dikkat çekici bir durum oluşturuyor.