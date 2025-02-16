Acun Ilıcalı’dan Yabancı Hakem Açıklaması

FENERBAHÇE KASİMPAŞA MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenmeyi başardı. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ülker Stadyumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Bizim için güzel bir akşam. Son haftalarda takımımız güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık” diyerek zaferin önemini vurguladı.

TARAFTARIN GÜCÜNE VURGU

Acun Ilıcalı, “İlk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı, Kadıköy’ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi” şeklinde sözlerini sürdürdü. Fenerbahçe taraftarının gücünün altını çizen Ilıcalı, “Taraftarımız tam anlamıyla bir resital sundu. Takımımızı başından sonuna destekledi. Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy’de güzel şeyler oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Acun Ilıcalı, Kasımpaşa maçında hakem konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. “Derbi için zaten başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da bir sakınca olmadığını söylemişti” dedi. Ilıcalı, “Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Biz bu konuda fikrimizi söyledik. Galatasaray da hakemin iyisi olsun dedi. Dünyanın en iyi hakemleri de burada maç yönetebilir. Bu konuya bakış açımız belli” şeklinde sözlerini tamamladı.