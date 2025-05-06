Gündem

Acun Ilıcalı İddiaları Red Etti

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ACUN ILICALI’DAN YANIT

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” ifadelerini kullandı.

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Acun Ilıcalı, son günlerde türlü iddiaların gündeme geldiğini belirterek, bu durumun suni bir gündem yaratmaya yönelik olduğunu vurguladı. Fenerbahçe camiasında yaşanan konuşmaların gerçekle bağdaşmadığını ifade ederek, bu tür spekülasyonlara karşı durulmasını istedi. Ilıcalı’nın bu açıklamaları, kulüpteki belirsizliklerin ortadan kalkmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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