Acun Ilıcalı İddiaları Reddetti!

ACUN ILICALI’DAN İDDİALARA YANIT

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.”

GERÇEKLERLE İLGİSİ YOK

Ayrıca, Ilıcalı, “Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.” diyerek bu duruma dikkat çekti.

İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA ETTİ

Son olarak Acun Ilıcalı, “Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” sözleriyle iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.