Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Malvarlığı Üzerine Skandal Soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu bilgilerini yasa dışı bir şekilde sorgulayan tapu teknikeri D.A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma sorgusundai “Ayşegül” isimli bir kişinin etkisiyle Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını itiraf etti. Soruşturma sonucunda ulaşılan dört tapu kaydını mesaj yoluyla paylaştığını ifade eden şüpheli, “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. D.A., “Böyle bir suça bilerek karışmadım. Beni kullandığını sonradan anladım.” şeklinde konuştu. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yetkisiz sorgulamaların 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde yapıldığı bildirildi.

MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

Malvarlığı tartışması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in düzenlediği basın toplantısıyla başlamıştı. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 12 taşınmaza sahip olduğunu, bunlardan dört tanesini sattığını ve satış değerinin 452 milyon lira olduğunu iddia etti. CHP lideri, “Kanuna göre bakan bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaktı. Mal bildiriminde bunların hangisi var?” sorusunu yöneltti.

GÜRLEK: ÜZERİME DÖRT TAŞINMAZ VAR

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada Özel’in iddialarını yalanlayarak belgelerin sahte olduğunu savundu. Üzerinde dört taşınmaz bulunduğunu ifade eden Gürlek, “Diğerlerini bilmiyorum. ID numaraları vermiş. ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor.” dedi. Gürlek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davası ve Antalya’daki yolsuzluk suçlamasıyla devam eden davaları perdelemek istediğini öne sürdü.

Gürlek, Muhittin Böcek ile ilgili konuları gündeme getirdi ve şunları söyledi: “- Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da bir benzinliğe uğruyor. Neden uğruyor? Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var. – Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu, dosyada da var. İki noktayı perdelemek istiyor; birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek’in kendisinin aday olması için Manisa’da para verme iddiası var. – Biz devlet memuruyuz. Sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. Dört taşınmazım var, bir tanesi Tuzla’da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. Bugün manevi tazminat davası açacağız.”