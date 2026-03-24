Erol Köse’nin Trajik Ölümü ve Vasiyeti Açıklandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Maslak’taki Ağaoğlu 1453 Konutları’ndan 16. kattan düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 civarında Maslak Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Köse’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olayı “Şüpheli Ölüm” olarak değerlendiren ekipler, Köse’nin bazı yakınlarının, yapımcının psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarı çıkmadığını ifade ettiğini öğrenildi.

NOT HAZIRLAMIŞ

Olay sonrası yapılan incelemelerde, Erol Köse’nin evinde bir el yazısıyla kaleme alınmış not bulunduğu kaydedildi. Notta, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın” ifadelerine yer verildiği bildirildi.

VASİYETİ DE FARKLIYDI

Köse’nin, geride bıraktığı başka bir mektupta ise cenazesine dair isteğini aktardığı öğrenildi: “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin.”

BİR HAFTA ÖNCE ÖNEMLİ BİR ADIM ATMIŞ

Şarkıcı Yaşar İpek, Erol Köse’nin yakın arkadaşı olarak “Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi. Daha önce sohbet ettik, ‘Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra’ demişti. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum, gerçekten şoktayım” dedi. İpek, ayrıca “1 hafta önce MSG’den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş” bilgisini paylaştı.

CENAZE TÖRENİ TARİHİ

Erol Köse’nin cenaze programı ise belirlendi. Cenaze namazı, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirilecek ve ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.