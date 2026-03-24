Akıllı Telefonlarda Yeşil Nokta Güvenlik İşareti

akilli-telefonlarda-yesil-nokta-guvenlik-isareti

Akıllı telefonlarda yeşil noktanın önemi artıyor

Son dönemlerde, akıllı telefon kullanıcıları arasında en çok merak edilen simgelerden biri olan yeşil nokta, üst çubukta dikkat çekiyor. Android ve iPhone cihazlarda görülen bu simge, herhangi bir sistem hatası ya da bildirimi temsil etmiyor; aksine, gizlilik odaklı bir güvenlik uyarısı olarak kullanıcıları kamera veya mikrofon erişimi konusunda bilgilendiriyor.

KAMERA VE MİKROFON ERİŞİMİNDE GÖRÜNÜYOR

Android 12 ve sonraki sürümlerde, yeşil nokta kamera uygulaması açıldığında, görüntülü arama yapıldığında veya video kaydetme işlemi sırasında üst çubukta beliriyor. Ayrıca, arka planda çalışan uygulamalar mikrofon veya kamera erişimi sağladığında kullanıcıyı uyararak dikkat çekiyor. iPhone kullanıcıları için ise iOS 14 sonrası sürümlerde benzer bir sistem mevcut. Bu sistemde, kamera ve mikrofon birlikte kullanıldığında yeşil nokta ekranda belirdiği gibi, sadece mikrofon erişiminde turuncu nokta görünür hale geliyor. Kullanıcılar, Denetim Merkezi’ni açarak hangi uygulamanın donanımı kullandığını doğrudan görebiliyor.

GÜVENLİK İÇİN SÜREKLİ AKTİF

Android ve iOS işletim sistemlerinde yeşil nokta göstergesinin tamamen devre dışı bırakılması mümkün olmuyor. Bu sistem, kullanıcı güvenliği için sürekli olarak aktif çalışıyor. Kontrol edilebilen tek alan ise uygulama izinleri ile sınırlı kalıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

