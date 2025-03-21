Adalet Bakanı Tunç’tan Önemli Açıklamalar

GÖZALTILAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları çıkmıştı. Toplamda 106 kişi hakkında işlem başlatılmıştır. Halihazırda 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor iken, 16 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyetteki işlemleri devam eden 90 kişi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.

SUÇ ORGÜTÜ İDDİALARI REDDEDİLDİ

Tunç, Yılmaz Özel’in “Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar” ifadesine yönelik, “Bu ifadeyi reddediyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışına çıkamaz, suç örgütü gibi hareket edemez. Bu düşünceleri kesinlikle kabul etmiyoruz.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, “Sokak çağrısı kesinlikle doğru değil. Bu, onlara zarar veriyor. Adli soruşturma devam ediyor ve soruşturmanın detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.” dedi. Soruşturmada toplanan delillerin gizliliği bulunduğuna dikkat çeken Tunç, “Herkesin sağduyulu davranması gerekiyor” ifadesini kullandı.

YARGI BAĞIMSIZDIR

Bakan Tunç, “Yargı bağımsızdır, hiç kimseden talimat almaz” dedi. Sulh Ceza Hakimlerinin alacağı kararın hukuk içerisinde denetime tabi olduğunu belirtti. Yargının sokak hareketlerinden etkilenmeyeceğini ifade eden Tunç, “Yargı, millet adına çalışır. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar.” şeklinde konuştu. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanıyla bu soruşturmayı ilişkilendirmesini “bir hadsizlik” olarak nitelendiren Tunç, soruşturmanın sonucunu sabırla beklemek gerektiğinin altını çizdi.