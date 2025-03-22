Adalet Bakanı Tunç’tan Özel’e Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü işlemler çerçevesinde 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişi hakkında işlemler başlatılmış, şu an 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişinin yakalanma çalışmaları ise sürüyor. Emniyet işlem süreçleri devam eden 90 kişi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.

SUÇ ÖRGÜTÜ İFADELERİNE YANIT

Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt vererek, “Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar” ifadesini reddettiklerini belirtti. Tunç, devam eden bir soruşturma olduğuna ve Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekti. “Hukukun dışına çıkamaz, suç örgütü gibi hareket edemez. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz.” diyen Bakan Tunç, sokak çağrılarının doğru olmadığını ve bu tür ifadelerin adli soruşturmayı olumsuz etkilediğini vurguladı. Soruşturmanın detayları ve delilleri hakkında bilgi sahibi olunmadığını ve bu sebeple yorum yapılmaması gerektiğini ifade etti.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Yargının bağımsız bir yapı olduğunu, hiçbir şekilde talimat almadığını belirten Tunç, Sulh Ceza Hakimlerinin vereceği kararın denetime tabi olacağını söyledi. Gençlerin kışkırtılmasının boşuna bir çaba olduğunu vurgulayan Bakan, “Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar.” dedi. Tunç, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı ile yürütülen soruşturmayı ilişkilendirmesini de hadsizlik olarak değerlendirdi. “Suç varsa yargının ona el atmaması olamaz. Soruşturmanın akıbetini hep beraber sabırla bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.