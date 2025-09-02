Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İtiraz Açık

USULSUZLUK İDDİALARI ÜZERİNE AÇILAN DAVA

Yılmaz Tunç yapmış olduğu açıklamada şunları dile getirdi: CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından, İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan usulsüzlük, menfaat sağlama iddiaları ve seçmen iradesinin etkilenmesine yönelik ileri sürülen eylemler dolayısıyla İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde bir dava açıldı. Verilen ara karar gereği; Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde belirlenen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri tedbiren görevlerinden uzaklaştırıldı. Bunun yanında, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak amacıyla tedbiren geçici bir kurul görevlendirildi.

SEÇİM SÜRECİNDE DURDURMA KARARI

39. Olağan Kurultay süreci kapsamında kongre takviminde belirtilen seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce gerçekleştirilecek ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına da karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınması talepleri ve İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması istekleri ise mahkeme tarafından reddedildi.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Mahkeme tarafından onaylanan kararlar bakımından HMK 394. Maddesi gereğince itiraz yolu açık olup, reddedilen kısımlar hakkında HMK 391. Maddesine dayanarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılabileceği bilgisi verildi. Mahkemenin verdiği ara karar, yargılama süresi içinde meydana gelebilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliği taşımakta olup, nihai bir hüküm olarak değerlendirilemez. Yargılama süreci ise hala devam ediyor.