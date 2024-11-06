“Adalet Bakanlığı 1000 Hâkim ve Savcı Adayı İlanı”

ADAYLARIN ALIM DETAYLARI

Adalet Bakanlığı, 1000 Hâkim ve Savcı Yardımcısı alımı için ilan etti. İlan detayları, alım sürecine dair önemli bilgileri içermektedir. Alımların kapsamı ve kontenjan dağılımı hakkında bilgi veren duyuruda, 850 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcısı, 50 İdari Yargı Hâkim Yardımcısı ve 100 Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcısı olarak toplamda 1000 kişilik kadro oluşacağı belirtiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJAN DAĞILIMI

Alımlara yönelik belirlenen başvuru şartları içerisinde, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre atama şartlarının karşılanması gerekmektedir. Adayların, 35 yaşından büyük olmamaları ve mesleğe göre 45 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Ayrıca, ilanda belirtilen eğitim şartlarını sağlamaları da önemlidir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TARİHLER

Adalet Bakanlığı’na ve memurluk için yapılacak başvurular, 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında dijital platformlar üzerinden olacaktır. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile yapacak, ya da mobil uygulamalar ile diledikleri Başvuru Merkezlerinden de başvuru yapabilecekler. Sınav ücreti yatırdıktan sonra işlemlerini tamamlayacaklar. Ayrıca, geç başvuru tarihi 20 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın 1000 Hâkim ve Savcı Adayı alımına ilişkin detaylar ve gerekli tüm bilgilere, ilan metninin tam metni üzerinden ulaşabilmeniz mümkündür.