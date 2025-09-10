Adalet Bakanlığı Yeni Cezalar Getiriyor

ÇOCUK FAİLLERİN CİNAYETLERİ ÜZERİNE YENİ TARTIŞMALAR

Türkiye’de son dönemlerde 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından işlenen cinayetler, kamuoyunda çocuk faillerin cezai sorumluluğuna ilişkin yeni tartışmaları gündeme getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda cezaların artırılması yönünde işaretler veriyor. Bakanlık bünyesinde bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslağın ayrıntıları ise kamuoyuna yansımaya başladı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklar hakkında TCK’nın 31’inci maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Bu yeni düzenleme ile mevcut indirim oranlarının düşürülmesi hedefleniyor ve çocuk faillere daha ağır cezaların verilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Yeni düzenleme ile, suçun işleniş şekli, amaç ve saikler, ağırlaşmış kasıt durumu ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olma gibi kriterler dikkate alınarak, 16 yaşını doldurmuş çocuklar için kasten öldürme suçunda ceza indirimi uygulanmaması amaçlanıyor. Mevcut yasalara göre, TCK’nın 31’inci maddesinin ikinci fıkrasında, 12 yaşını doldurmuş fakat 15 yaşını doldurmamış kişilerin sorumluluğu, hukuki anlam ve sonuçları algılama yeteneklerinin gelişim düzeyine bağlı olarak belirleniyor. Eğer eylemi gerçekleştirdiği sırada algılama yeteneği yeterliyse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

AİLELERİN SORUMLULUKLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Ayrıca, suça sürüklenen çocukların aileleri üzerine de düzenlemeler yapılacak. TCK’nın 233’üncü maddesindeki “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçunda, aile hukuku gereği bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü ihmal eden kişiler, şikâyet halinde 1 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Yeni düzenlemeyle, bu ceza miktarları artırılarak, toplumda daha duyarlı ve sosyal açıdan uyumlu çocukların yetiştirilmesinin sağlanması hedefleniyor.