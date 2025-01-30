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Adana’da Bebek İçin Kayyum Atandı

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ADANA’DA DOĞAN BEBEK İÇİN KAYYUM ATANDI

Adana’da Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çifti, 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T. adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi. Ancak çift, evlatlarının topuk kanını aldırmadı ve aşı yapılmasını istemeyerek gerekli evrakları imzaladıktan sonra taburcu olup evlerine döndü.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN HAREKETE GEÇMESİ

Bebeğin topuk kanı alınmadığı ve aşı yapılmadığı durumu, özel hastane tarafından ailenin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına bildirildi. Sağlık ocağı da durumu Sağlık Bakanlığı’na iletti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, aile hakkında şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava süreci başladı. Mahkeme, aileyi dinleyerek, 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç.’yi evlatlarının vasisi olarak gösterdi.

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