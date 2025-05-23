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Adana’da Bebekler Poşette 10 Gün

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BEBEK ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK

Adana’nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde, anne ve baba, 2 aylık bebekleri Mehtap’ı poşet içinde 10 gün boyunca evde tutma suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 27 Mart 2023’te Ayşegül Talay’ın evde anahtarını unuttuğunu belirterek itfaiyeden yardım istemesi sonucunda ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, evde ağzı bağlı siyah bir poşetin içinde bebek cesedini buldu.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce uyuşturucu kullanma suçundan kaydı bulunan Suat Talay (43) ile evlenen Ayşegül Talay’ı (31) gözaltına aldı. Çiftin, bebekleri öldükten sonra onu poşete koyarak 10 gün boyunca evde yaşadığı belirlendi. Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıkların cezai ehliyetlerinin tam olduğu Adli Tıp Kurumu raporu ile tespit edildi.

SAVUNMA VE MAHKEME KARARI

Mahkeme savcısı, sanık çiftin ‘ihmalli davranışla kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ancak sanık avukatları, müvekkillerinin taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti, Ayşegül Talay ve Suat Talay’ı, ‘ihmalli davranışla kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluklarının devamına oy birliğiyle karar verdi.

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