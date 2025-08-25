Gündem

Adana’da Cam Silen Şahıs Yakalandı

ADANA’DA OLAYLI TRAFİK DURUMU

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, Regülatör Köprü ışıklarında duraklayan araçların camlarını silen bir kişi, kırmızı ışıkta kendisini görüntüleyen sürücünün aracının camına sert bir şekilde vurup görüntü kaydetmesine tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER İHBAR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Işıklar yeşile döndüğünde, şahıs hızla olay yerinden ayrıldı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ekipler, olayla ilgili görüntüleri ihbar kabul ederek şüphelinin takibine başladı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda şüphelinin A.G. olduğu belirlendi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, A.G’yi kısa süre içinde yakalamayı başardı. Suç kaydı 75 adet olan A.G. hakkında mala zarar verme suçlamasıyla işlem yapıldı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzurunu bozan kişilere müsamaha gösterilmeyeceği konusunda uyardı.

