Adana’da Kiracısını Sopayla Öldürdü

KAN DONDURAN CİNAYET ADANA’DA YAŞANDI

Adana’nın Kozan ilçesindeki Savruk Yaylası’nda meydana gelen olayda, Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SAVRUK YAYLASI’NDA ŞİDDET OLDU

Tartışmanın daha sonra kavgaya dönüşmesiyle birlikte Y.R, iddialara göre Hüseyin Başak’a sopayla saldırdı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma, cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için derhal çalışma başlattı.