Gündem

Adana’da Orman Yangını Çıktı

adana-da-orman-yangini-cikti

YANGININ YERİ VE NEDENİ

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yangın haberlerine bir yenisi eklendi. Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi’nde ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

EĞİTİMİN DAHİLİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Yangın kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu. Durumun ciddiyetini fark eden yetkililer, hemen bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve arazözler göndermeye başladı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Yangının söndürülmesi için tüm önlemler alınıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hasar Gören Cami Restorasyonda Devam Ediyor

Antakya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Şeyh Ali Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Kağıthane’de İki Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcu, kocası tarafından görevlendirilen iki 14 yaşındaki çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çocukların evinde 3 milyon lira değerinde uyuşturucu bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.