Adana’da Orman Yangını Çıktı

YANGININ YERİ VE NEDENİ

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yangın haberlerine bir yenisi eklendi. Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi’nde ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

EĞİTİMİN DAHİLİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Yangın kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu. Durumun ciddiyetini fark eden yetkililer, hemen bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve arazözler göndermeye başladı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Yangının söndürülmesi için tüm önlemler alınıyor.