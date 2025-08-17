Gündem

Adana’da Orman Yangını Devam Ediyor

YANGIN HABERLERİNE BİR YENİ DAHA EKLENDİ

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yangın olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, Üçtepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın hızlı bir şekilde paniğe neden oldu. İhbarın ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi.

SÜRDÜRÜLEN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

