Adana’da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

YANGIN HABERLERİNE YENİ BİR EKLEME

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yangın haberlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bilinmeyen sebeplerle bir yangın çıktı.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE EDİYOR

Yangın, kısa sürede paniğe yol açtı. İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözlerle birlikte bölgeye intikal etti.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleleri devam ediyor.

Okul Alışverişinde Dikkatli Olunmalıdır!

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri ve okul eşyalarına yönelik denetimlerini artırdı. Tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar arasında CE işareti yer alıyor.
İngilizce Eğitimde Büyük Değişiklik! MEB Harekete Geçti

İngilizce eğitiminde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek. Öğrenciler, derslerin sadeleşmesiyle seviyelerine uygun gruplara yerleştirilecek. Bu yenilik, eğitimde etkililiği artırmayı hedefliyor.

