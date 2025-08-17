Gündem

Adana’da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

YANGIN HABERLERİNE YENİSİ EKLENDİ

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen yangın haberleri arasında bir yenisi daha eklendi. Bu kez Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi’nde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yangın, kısa bir süre içinde paniğe yol açtı. İhbarın yapılmasının ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi.

MÜDAHALE SÜRECEK

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

