Adana’da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

YANGIN HABERİ ADANA’DA YAYGINLAŞIYOR

Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu defa Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, Üçtepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz tam olarak belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

TEYAKKUZ HALİNDE GÖREVLİLER

Yangın, kısa bir süre içerisinde paniğe yol açtı. İhbar sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi.

MÜDAHALE SÜRECEK

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.

