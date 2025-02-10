Adana’da Silahlı Saldırı: 3 Ölü

SİLAHLI SALDIRI ADANA’DA OLDU

Adana’nın Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi’nde, medikal ürünler satan bir mağazada korkunç bir hadiseye sahne oldu. Hacı Ömer Sabancı Bulvarı üzerindeki iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, içeride bulunan üç kişiye silah ile ateş açarak onları olay yerinde öldürdü.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Silah seslerinin hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla çok sayıda polis sevk edildi ve ekipler, saldırganı yakalamak için geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de, saldırının gerçekleştirildiği dükkanda detaylı araştırmalarını sürdürüyor.