Adana’da Suya Düşen Demir Kayboldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi’nde yer alan sulama kanalı üzerindeki Tahir Aslan Köprüsü’nden geçen Faruk Demir, cep telefonunu suya düşürdü. Telefonunu almak amacıyla suya atlayan Demir, akıntıya kapılarak kayboldu.

YARDIM EKİPLERİ BÖLGEDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalda yaptığı aramada Faruk Demir’in cansız bedenine ulaştı.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI

Demir’in cesedi, inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldı.