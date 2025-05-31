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Adana’da Tarım Arazileri Suya Gömüldü

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Adana’da yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

İlçelerde birkaç gündür süren aşırı yağış, bugün de devam etti. Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi, son yılların en yoğun yağışlarıyla karşılaştı.

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Aniden yağan sağanak, tarım alanlarını sular altında bırakarak çiftçileri zor bir duruma soktu. Yağışların neden olduğu taşkınlar, derelerin tarım arazilerine suyunu akıttı. Görevliler, iş makineleriyle dere temizliği için çalışmalara başladı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Karaisalı ilçesinde de etkisini gösteren süper hücreyle birlikte kısa süren yağış, tarım alanlarında hasar oluşturdu. Çiftçiler, bu yıl iklim koşulları nedeniyle hem dondan hem de yağmur ve doludan dolayı büyük ziyana uğradı.

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