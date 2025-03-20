Adana’da Tefecilere Yönelik Operasyon Başlatıldı

ADANA’DA TEFECİLİK OPERASYONU

Adana’da tefecilere karşı gerçekleştirilen etkili bir operasyonun detayları ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla, Adana İl Jandarma Komutanlığı bazı şahısların ‘Tefecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlarını işlediğini tespit etti.

8 GÖZALTI İLE BAŞARI

Tespit edilen şahıslara yönelik olarak Jandarma ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin yanı sıra, bu şahısların ev ve iş yerlerinde kapsamlı aramalar yapıldı.

YÜKSEK ZARAR TESPİTİ

Yapılan aramalarda 93 senet, 9 tapu, 13 çek senet, 202 bin 300 TL, 7 banka kartı, çok sayıda telefon, USB bellek ve vekaletname ele geçirildi. Bu şüphelilerin, vatandaşları toplamda 100 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.