Adana’da Telefon İçin Suya Atladı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE DURUM

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi’nde bulunan sulama kanalının üstündeki Tahir Aslan Köprüsü’nden geçen Faruk Demir, cep telefonunu suya düşürüyor. Telefonunu almak amacıyla suya atlayan Demir, akıntıya kapılıp gözden kayboluyor. Çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildiriyor.

CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalda yaptığı aramada Faruk Demir’in cansız bedenine ulaşıyor.

ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Demir’in cesedi, daha fazla inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor. Olaya yönelik detaylı bir inceleme başlatılıyor.