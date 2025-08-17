Adana’da Yangın Çıktı, Ekipler Sevk Edildi

YANGIN HABERLERİNE YENİ BİR EKLENME

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Üçtepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

ORMAN EKİPLERİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangının kontrol altına alabilmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.