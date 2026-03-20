Adana’da Yolcu Otobüsü Devrildi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adana’da yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen feci kazada iki kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye güzergahında sefer gerçekleştiren H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç grubuna ait 06 CFK 896 plakalı otobüs, Kozan ilçesinin Arslanlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın bildirimi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç’ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

23 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası 23 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeye alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve bu çerçevede otobüs şoförü gözaltına alındı.