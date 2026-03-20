Adana’da Yolcu Otobüsü Devrildi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adana’da yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen feci kazada iki kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye güzergahında sefer gerçekleştiren H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç grubuna ait 06 CFK 896 plakalı otobüs, Kozan ilçesinin Arslanlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın bildirimi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç’ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

23 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası 23 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeye alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve bu çerçevede otobüs şoförü gözaltına alındı.

İsrail’in Mescid-i Aksa Kapatma Kısıtlamaları Protesto Edildi

Filistinliler, Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazı kılarken, İsrail güçleri bu etkinliği şiddetle engellemeye çalıştı. Olayda ses bombaları ve coplar kullanıldı.
İstanbul’da Pay Senedi Yatırımları 4 Trilyon Lirayı Geçti

İstanbul'daki yatırımcıların hisse senedi yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre şubat ayında yüzde 66,8 artış göstererek 4 trilyon 108 milyar liraya yükseldi.
Ramazan Bayramı İle Ulaşımda Son Durum Açıklandı

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kara yollarında hız limitlerine dikkat edilmeli, trafik işaretlerine uyulması önem taşımaktadır.
IMF Enerji Fiyatlarındaki Artışın Ekonomik Etkilerini Değerlendiriyor

Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi, küresel enflasyonu artırabilirken üretimde de düşüşe yol açabileceği belirtildi.
ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki Askeri Escort Planı Tartışılıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine eskort verme planı, İran'ın saldırı potansiyeli nedeniyle risk taşıyor. Askeri yetkililer, şartların uygun olmadığını ifade ediyor.