Adana’da Yoldaşlar Suç Örgütü Operasyonu

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ÖRGÜT DEŞİFRE EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu H.T.’nin liderliğini yaptığı ‘Yoldaşlar’ adlı silahlı suç örgütünü yürütülen soruşturma dahilinde ortaya çıkardı. Ekipler, örgütle bağlantılı olarak 75 kişiyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir’de 80 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında, 33 ayrı suça karıştığı iddia edilen 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra çeşitli gramaj ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI

Adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 41’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Geriye kalan 24 şüpheliden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise serbest kaldı.