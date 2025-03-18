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Adana’da Yoldaşlar Suç Örgütüne Baskın

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ORGÜT DEŞİFRE EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu H.T.’nin liderliğini yaptığı ‘Yoldaşlar’ adlı silahlı suç örgütünü yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkardı. Ekipler, örgütle bağlantılı olan 75 kişiyi belirleyerek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Adana merkezli olarak İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir’de 80 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, toplamda 33 farklı suça karıştığı iddia edilen 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında, 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra çeşitli gramaj ve türlerde uyuşturucu madde de ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

65 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve bunlardan 41’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken toplamda 24 kişi özgürlüklerine kavuştu.

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