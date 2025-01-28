Adana Demirspor’un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

ADANA DEMİRSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ SEÇTİ

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından kulüp yönetimi yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldı. Adana Demirspor, genç oyuncu gelişimi konusundaki deneyimiyle dikkat çeken Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Avcı’nın kulübün geleceği açısından önemli bir adım olduğu ifade edilirken, Adana Demirspor taraftarları yeni teknik direktörlerinin takımın başarısına büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapmış olan Avcı ile yapılan anlaşmayı resmiyete dökmek için imza törenine hazırlanıyor.

MUSTAFA ALPER AVCI KİMDİR?

Mustafa Alper Avcı, 3 yıl önce TRT Spor’a verdiği röportajda hayata dair bilgiler paylaşmıştı. Kendisi 1981 İzmir doğumlu olup, 1987-2000 yılları arasında İzmirspor kulübünde futbol oynamıştır. 2000 yılında İstanbul Anadolu Hisarı kulübüne transfer olan Avcı, aynı yıl Marmara Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümünde üniversite hayatına başlamıştır. 2004 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine adım atan Avcı, 2021 yılına kadar altyapı ile A takım seviyesinde Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de antrenörlük ve teknik sorumlu olarak görev yapmıştır. 2021 yılında İngiltere’ye giden Avcı, antrenörlük kariyerine uluslararası alanda devam etmektedir.