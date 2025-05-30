Adana İlçelerinde Tarım Alanları Sular Altında

ADANA’DA AŞIRI YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Adana, birkaç gündür süregelen aşırı yağışlarla baş başa kalmış durumda. Bugün de devam eden yağmur, özellikle tarım alanlarında olumsuz etkiler yaratıyor.

YUMURTALIK’TA ŞİDDETLİ YAĞMUR

Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi, son yılların en yoğun yağışlarından biriyle karşılaşıyor. Aniden patlak veren sağanak, tarım arazilerini sular altında bırakarak çiftçileri zor bir duruma sokuyor.

ÇİFTÇİLER İÇİN ZOR BİR DÖNEM

Yağış nedeniyle taşan dereler tarım arazilerine akmaya başladı. Görevliler, taşkınları önlemek ve tıkanan dereleri temizlemek adına iş makineleriyle bölgeye müdahale ediyor. Karaisalı ilçesinde de etkili olan bir süper hücre, kısa süreli fakat zararlı bir yağmur bıraktı. Tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkilendi ve çiftçiler, bu yıl hem dondan hem de yoğun yağış ve doludan kaynaklanan kayıplarla baş başa kalıyor.