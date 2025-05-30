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Adana İlçelerinde Tarım Arazileri Suya Gömüldü

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ADANA’DA YAĞMUR ETKİSİ SÜRÜYOR

Adana, son günlerde devam eden yağmurların etkisi altına girmiş durumda. Bugün de aşırı yağışların devam etmesi, özellikle tarım arazilerinde olumsuz sonuçlar doğuruyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ÇİFTÇİLERİ ZORLUYOR

Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi, son yılların en etkili yağışlarıyla karşı karşıya kaldı. Aniden gelen sağanak yağış, tarım arazilerini sular altında bırakırken, çiftçilerin durumu ise oldukça zorlaştı.

TAKIMLAR TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Yağışların sebep olduğu taşkınlar nedeniyle dereler tarım arazilerine su taşıdı. Görevliler, iş makineleriyle derelerin temizlenmesi amacıyla çalışmalara başladı. Karaisalı ilçesinde de benzer bir duruma neden olan süper hücre, bu bölgedeki tarımsal alanlara zarar verdi.

ÇİFTÇİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Kısa süreli yağmur, Karaisalı ilçesinde de tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Çiftçiler, bu yıl dondan, yağmurdan ve doludan kaynaklı kayıplar yaşadı ve oldukça zor bir süreçten geçiyor.

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