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Spor

“Adanaspor’da Yeni Teknik Direktör Şimşek”

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ADANASPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile bir yıllık bir sözleşme imzaladı. Turuncu-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, kulüp başkanı Furkan Akgül, teknik direktör Yusuf Şimşek ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmenin ardından Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Adanaspor, bu yeni anlaşma ile birlikte teknik direktör değişikliğine giderken, takımın geleceği açısından önemli bir adım atmış oldu. Teknik direktör Yusuf Şimşek’in göreve başlaması, kulüp için yeni bir dönem anlamına geliyor. Yetenekli teknik direktörün, takıma katkı sağlaması ve başarılar elde etmesi bekleniyor.

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