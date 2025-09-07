Adıyaman’da 6 Şahıs Yakalandı

ADANA’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde detaylı arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxone hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İÇİN ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurup burada arama gerçekleştirdi. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, araçta 16,84 gram metamfetamin bulundu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplamda 6 şüpheli, ifadelerinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.