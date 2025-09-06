Gündem

Adıyaman’da İşçi Kule Vince Çıktı

adiyaman-da-isci-kule-vince-cikti

İNŞAATTAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi, alacağını tahsil edemediği iddiasıyla kule vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, işçiyi ikna etmek amacıyla ekipler uzun süre çaba gösterdi. Yapılan görüşmeler sonucunda işçi, ikna edilerek vincin tepesinden indirildi. İşçinin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yaralanan 2 Polis Motosiklet Kazası

Kayseri'de devrilen bir motosiklet, park halindeki bir araca çarparak içindeki iki polis memurunu yaraladı.
Magazin

Yılmaz Kunt Hırsızlık Şoku Yaşadı!

Oyuncu Yılmaz Kunt, yabancı temizlikçisi tarafından 500 bin TL değerindeki Rolex saatinin yanı sıra 20 bin TL'sinin çalınması sonrası şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi arıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.