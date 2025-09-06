Adıyaman’da İşçi Kule Vince Çıktı

İNŞAATTAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi, alacağını tahsil edemediği iddiasıyla kule vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, işçiyi ikna etmek amacıyla ekipler uzun süre çaba gösterdi. Yapılan görüşmeler sonucunda işçi, ikna edilerek vincin tepesinden indirildi. İşçinin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bilgisi edinildi.