Adıyaman’da İşçi Kule Vinçte Bekledi

İNTİHAR GİRİŞİMİ VATANDAŞLAR ARASINDA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde inşaatta çalışan bir işçi, alacağını tahsil edemediği yönündeki iddialar üzerine kule vinçin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu olay, çevre halkı arasında büyük bir endişe yarattı ve anında müdahale gerekli hale geldi.

EĞİTİM VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GELİŞTİ

Olay üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı ve işçiyi ikna etmek amacıyla görevliler uzun bir süre boyunca çaba sarf etti. Görüşmelerin ardından işçi, ikna edilerek kule vincin tepe noktasından indirildi.

POLİSE GÖTÜRÜLDÜ

İkna işleminin ardından işçinin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü belirtiliyor. Bu olay, işçilerin hak arayışı ve çalışma koşulları konularında toplumsal bir farkındalık oluşturma potansiyeline sahip.