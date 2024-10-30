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Adıyaman’da Kan Donduran Saldırı Olayı

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OLAYIN DETAYLARI

Adıyaman’da, üç kişi bir şahsı yere yatırarak öldüresiye dövdükten sonra bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olay anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3034 Sokak’ta Batuhan T. ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç şahıs arasında bir tartışma ortaya çıktı. Tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya dönüşerek, kimliği belirsiz kişiler Batuhan T.’yi bacağından bıçakladı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıslar için polis ekipleri, faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Batuhan T., olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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