AFAD, Akdeniz’de 4.4’lük Deprem Duyurdu

AFAD, AKDENİZ’DE DEPREM İLAN ETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir depremin olduğunu bildirdi. Yapılan verilere göre, depremin derinliği 5.75 kilometre olarak kaydedildi. Bu sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla merkez ve Datça bölgelerinde hissedildi.

NACİ GÖRÜR’DEN DEPREM YORUMU

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Girit Adası’nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

EGE DENİZİ’NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANDI

Akdeniz’de meydana gelen depremin ardından Ege Denizi açıklarında da bir sarsıntı oldu. AFAD’dan elde edilen bilgiye göre, Ege Denizi’nde saat 19.19’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Depremin en yakın yerleşim yeri Muğla’nın Bodrum ilçesi olup, bu yer 124.39 kilometre mesafede bulunuyor.