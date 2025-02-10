AFAD Başkanlığına Pehlivan Atandı

AFAD’A YENİ ATAMA GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) Ali Hamza Pehlivan atandı. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Ali Hamza Pehlivan’ın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na atandığı öğrenildi ve bugün görevine başladı. Devir teslim törenine ilişkin AFAD’dan resmi bir açıklama yapıldı.

HAYIRLI OLMASI TEMENNİ EDİLDİ

AFAD’dan yapılan açıklamada, “AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.